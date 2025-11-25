Робот прошагал рекордное расстояние

Гуманоидный робот A2 установил рекорд Гиннесса, преодолев пешком 106-километровый маршрут между двумя провинциями. Об этом пишет Global Times (GT) со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика AgiBot.

© AgiBot

В компании уточнили, что A2 прошел весь путь без отключения благодаря системе горячей замены аккумуляторов, которая обеспечила непрерывную работу на протяжении всего испытания.

Во время перехода робот двигался по городским улицам, туристическим зонам, национальным и провинциальным трассам, успешно преодолевал различные типы покрытий. Навигацию обеспечивали два GPS-модуля, лидары и инфракрасные камеры глубины.

На всем протяжении пути робот соблюдал правила дорожного движения, подчеркнули в пресс-службе. Представители компании добавили, что A2 завершил маршрут в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель XPeng показал свою новую разработку — «самого человекоподобного» робота с искусственным интеллектом, а также имитацией мышц и кожи.