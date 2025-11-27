Китайские власти запретили владельцу TikTok покупать ИИ-чипы Nvidia

Китайские регуляторы запретили компании ByteDance, владельцу TikTok, использовать чипы Nvidia в новых центрах обработки данных. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение стало неожиданным ударом по ByteDance, которая в 2025 году закупила больше чипов Nvidia, чем любая другая китайская компания, стремясь обеспечить вычислительные мощности для более чем миллиарда пользователей на фоне опасений возможного ограничения поставок со стороны США.

Запрет отражает стратегическую задачу Пекина по снижению зависимости от американских технологий после того, как Вашингтон ужесточил экспортные ограничения на передовые полупроводники в Китай.

В августе китайские регуляторы рекомендовали местным компаниям приостановить новые заказы на ИИ-чипы Nvidia и с тех пор стимулируют переход на отечественные процессоры.

Представитель Nvidia заявил Reuters, что ограничения не позволяют компании предлагать конкурентоспособные графические процессоры для центров обработки данных в Китае, что создает преимущества для западных компаний. ByteDance не комментировала ситуацию.

В ноябре правительство Китая выпустило руководство, согласно которому новые центры обработки данных с государственным финансированием должны использовать исключительно китайские ИИ-чипы.