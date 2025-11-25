С легендарного затонувшего корабля подняли первые сокровища

Национальные военно-морские силы (ВМС) Колумбии забрали первые артефакты из обломков испанского галеона «Сан-Хосе». Об этом пишет New York Times.

С затонувшего корабля подняли пушку, фарфоровую чашку и три макукина — серебряные монеты ручной чеканки, которые были основной валютой в испанских колониях. На операции присутствовал президент Колумбии Густаво Петро.

Во время экспедиции ВМС удалось узнать, что в обломках легендарного судна остались 22 бронзовые пушки и сотни бело-синих фарфоровых чашек. Возможно, они являются сокровищами династии Цин. Это может быть доказательством того, что экипаж «Сан-Хосе» занимался контрабандой.

Испанский галеон затонул в 1708 году, когда возглавил экспедицию по перевозке сокровищ из колумбийского города Картахена в Европу. В то время шла Война за испанское наследство, в которой Британия и Испания были врагами. Британские военные корабли атаковали «Сан-Хосе». Запасы пороха на нем взорвались, и корабль затонул.

Во время битвы он был нагружен 200 тоннами золота, серебра и драгоценных камней. Современная стоимость этого клада может достигать от 4 до 20 миллиардов долларов.

Колумбия считает «Сан-Хосе» своим наследием, поэтому сохраняет точное местоположение галеона в секрете. Тем временем на него претендует и Испания. 300 лет назад и «Сан-Хосе», и его груз был собственностью именно этой страны.

Основания для претензий имеются и у Перу, и у Боливии, где добыли серебро и золото. В 2018-м свою долю потребовали и представители индейского народа кхара-кхара — это на их земле стояли испанские рудники.

Еще одним противников Колумбии выступает американская фирма Glocca Morra, которая нашла корабль еще в 1981-м. По договоренностям, она претендует на половину стоимости сокровищ.

