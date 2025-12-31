Что будет, если выстрелить в человека маленькой черной дырой?

Ученые не уверены, существуют ли микроскопические черные дыры, но уже могут предсказать, что будет, если выстрелить такой дырой в человека. Портал sciencealert.com рассказал о новой научной работе, которая математически посчитала «калибр» маленьких черных дыр.

© Unsplash

Крошечные черные дыры с субзвездной массой потенциально объясняют существование таинственной темной материи, которая ответственна за лишнюю гравитацию, наблюдаемую во вселенной. Они, будучи первичными черными дырами, могли сформироваться лишь одним путем: от избыточных плотностей в ранней вселенной. То есть, в первые моменты сразу после Большого взрыва.

Конечно, маленькие черные дыры не считаются лидирующим кандидатом на источник темной материи, потому что, по мнению ученых, условиях для их формирования делают их слишком редкими. И даже если они есть, их вклад в темную материю невелик.

Тем не менее, сама вероятность существования таких черных дыр вызывает вопросы, и один из них — что произошло бы с человеком, если в него попадет маленькая черная дыра. Как ни странно, теоретически последствия вполне можно посчитать.

По расчетам американского физика Роберта Шеррера, для того, чтобы причинить значительный ущерб человеку, первичная черная дыра должна обладать массой 140 квадриллионов грамм — или 140 млрд метрических тонн. Примерно в семь раз тяжелее, чем астероид Тевтат. При такой массе диаметр Шварцшильда черной дыры составит всего 0,4 пикометра. Для сравнения, диаметр атома водорода — 106 пикометров.

Другими словами, если миниатюрная черная дыра пройдет на скорости примерно 200 км/ч, то почти никакого взаимодействия с мягкими тканями человека не будет. Однако подобная скорость значительно выше скорости звука в сухом воздухе, из-за чего сверхзвуковой шок, сгенерированный черной дырой, вопьется в плоть неудачливой жертвы с той же мощью, что и пуля калибра .22 дюйма (или 5,6 мм).

Но это не единственный способ, которым черная дыра достаточной массы способна причинить вред человеку. У черных дыр есть сила притяжения, воздействующая на любые объекты, подбирающиеся близко, но эта сила распределяется неравномерно. Части объектов, находящиеся ближе к дыре, притягиваются сильнее, и приливная сила растягивает объекты, пока они не разорвутся на лоскуты. Для этого феномена даже есть научный термин — спагеттификация.

Но гравитация сравнительно слаба. Силы, скрепляющие плоть и атомы человека воедино, в таких масштабах сильнее гравитации. Мы живем на планете массой почти в шесть секстиллионов метрических тонн, и наши клетки почему-то не распадаются.

Поэтому для того, чтобы приливные силы первичной черной дыры смогли причинить серьезный ущерб человеку, ее масса должна составлять как минимум 7 квинтиллионов грамм. Приблизительно столько же весит астероид Ирида. Только по достижению этой цифры гравитация черной дыры станет достаточно мощной, чтобы превратить ткани человека в спагетти. Хотя даже это будет не так плохо, как то, что черные дыры обычно делают со звездами.