Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту аппараты в интересах Минобороны

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, 25 ноября в 16:42 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области осуществлен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2».

Пуск выполнен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил в рамках программы летных испытаний и выполнения задач в интересах оборонного ведомства.

Ракета-носитель вывела на расчетную орбиту космические аппараты, которые пополнят орбитальную группировку Минобороны России. Все предстартовые операции и сам пуск прошли в штатном режиме, что подтвердило высокую надежность как ракетно-космического комплекса, так и профессиональную подготовку военных специалистов.

Системы управления и телеметрии зафиксировали нормальное функционирование всех систем ракеты на всех этапах полета.