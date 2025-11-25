Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту аппараты в интересах Минобороны
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, 25 ноября в 16:42 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области осуществлен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2».
Пуск выполнен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил в рамках программы летных испытаний и выполнения задач в интересах оборонного ведомства.
Ракета-носитель вывела на расчетную орбиту космические аппараты, которые пополнят орбитальную группировку Минобороны России. Все предстартовые операции и сам пуск прошли в штатном режиме, что подтвердило высокую надежность как ракетно-космического комплекса, так и профессиональную подготовку военных специалистов.
Системы управления и телеметрии зафиксировали нормальное функционирование всех систем ракеты на всех этапах полета.