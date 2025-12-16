Как мозг человека меняется в 9, 32, 66 и 83-летнем возрасте?

Мозг человека взрослеет и стареет вместе со своим хозяином — это ни для кого не секрет. Однако лишь недавно команда британских ученых смогла опознать пять фаз, через которые проходит структура мозга в течение жизни человека. Портал popsci.com рассказал, в каком возрасте они наступают и чем характеризуются.

© Unsplash

9 лет — от младенца к ребенку

От рождения до раннего детства, мозг человека определяется консолидацией сети. Коннекторы между нейронами (синапсы), которых было слишком много в мозге младенца, постепенно отмирают. Наиболее активные синапсы выживают, и, в свою очередь, придают мозгу его раннюю архитектуру.

Цепочки синапсов по всему мозгу перестраиваются одним и тем же образом от рождения до примерно 9-летнего возраста. Тем временем, серое и белое вещества мозга начинают стремительно расти в объеме. А по достижению девяти лет когнитивные возможности мозга расширяются, но вместе с тем увеличивается риск психических расстройств.

32 года — формирование взрослого мозга

Примерно к 30 годам нейронная «проводка» мозга переключается во взрослый режим. Белое вещество продолжает наращивать объем, поэтому цепочки коммуникаций мозга становятся более комплексными. Данные изменения поддерживают высокий уровень когнитивных способностей, которые достигают своего пика в начале третьего десятка — «топологической поворотной точки» в жизненном цикле мозга.

К 32 годам проходит большая часть изменений в синапсах и самый видимый сдвиг в цепочках коммуникации мозга. Помимо этого, мозг становится наиболее стабильным по сравнению с предыдущими фазами — в следующие 30 лет жизни не произойдет никаких крупных перемен. Интеллект человека и его характер выходят на своего рода плато.

66 лет — начало раннего старения

К середине шестого десятка проявляются первые признаки фазы старения. Никаких серьезных сдвигов в структуре мозга не происходит, но наступают изменения в нервных паттернах. Коммуникация между синапсами ухудшается, белое вещество деградирует. Именно в этом возрасте люди сталкиваются с повышенным риском заболеваний, влияющих на мозг, таких как гипертония.

83 года — позднее старение

Последний поворотный момент наступает примерно в 83 года. Данных об этой финальной фазе куда меньше, но, в целом, структура мозга смещается с глобальной на локальную. Цепочки коммуникации ухудшаются еще сильнее, из-за чего мозгу приходится полагаться на определенные регионы, пока другие угасают.