В Chrome для Android тестируют ИИ-генератор изображений

Google продолжает активно наращивать ИИ-функции в Chrome — и теперь экспериментальный генератор изображений Nano Banana появился и в мобильной версии браузера. Раньше эта функция тестировалась только на десктопе в сборке Chrome Canary, но теперь её заметили и в Chrome Canary для Android.

Как сообщает Windows Report, в мобильной версии Nano Banana спрятан в меню, которое открывается после нажатия «плюса» в адресной строке.

Там появляются пункты «Camera», «Gallery», «Files», «AI Mode» и новая опция — «Create image». Если выбрать её, под адресной строкой появится поле с возможностью вводить текстовый запрос. ИИ-модель генерирует изображение прямо внутри браузера, без перехода в другие приложения.

Готовую картинку можно сохранить или сразу отправить кому угодно. Под изображением отображается предупреждение, что контент может быть неточным — стандартная приписка Google к экспериментальным ИИ-функциям.

Первые упоминания Nano Banana появились в октябре: следы функции обнаружились в экспериментальном режиме поиска Google на Android. Судя по всему, компания давно готовила более глубокую интеграцию генеративных моделей в свои мобильные сервисы.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Google будет дорабатывать инструмент, а затем перенесёт его в более стабильные ветки Chrome — Dev и Beta. После этого функция, вероятно, станет одной из ключевых ИИ-возможностей браузера, наряду с обновлённым поиском на базе Gemini.