MediaTek представила процессор нового поколения для автомобильных систем

MediaTek анонсировала Dimensity Cockpit P1 Ultra – процессор нового поколения для современных автомобильных систем.

Этот чип, разработанный по 4-нм техпроцессу, призван обеспечить высокую производительность и более естественное взаимодействие с пользователем в автомобильных информационно-развлекательных комплексах.

Особенности

MediaTek Dimensity Cockpit P1 Ultra оснащён восьмиядерным процессором с производительностью до 175 000 DMIPS. Графический модуль поддерживает аппаратную трассировку лучей и обеспечивает производительность до 1800 GFLOPS, что позволяет получать более реалистичную и детализированную графику во время вождения.

Ещё одной ключевой особенностью является работа с искусственным интеллектом. Благодаря выделенному нейронному процессору (NPU) с производительностью 23 TOPS P1 Ultra способен запускать модели генеративного ИИ на периферии.

Архитектура ARMv9 позволяет напрямую выполнять большие языковые модели с 7 миллиардами параметров прямо в автомобиле, без обращения к облаку. Это даёт водителям доступ к продвинутым голосовым ассистентам, мультимодальному взаимодействию, генерации изображений на устройстве (например, Stable Diffusion), а также к системам мониторинга безопасности на базе ИИ. Локальная работа снижает задержку и повышает конфиденциальность.

Платформа доступна производителям в трёх версиях: 5G, 4G и Wi-Fi. Благодаря технологии MediaTek MiraVision один чип может одновременно управлять шестью дисплеями, а также записывать и воспроизводить видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

Сроки выхода

По заявлению MediaTek, первые автомобили с процессором Dimensity Cockpit P1 Ultra появятся на дорогах в ближайшее время.