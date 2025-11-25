Российскому интернету грозит «помутнение»

Около 50-70% доступной волоконно-оптической инфраструктуры в России на направлении запад — восток исчерпает срок гарантийного обслуживания. Как сообщает «Ведомости», об этом на «Пиринговом форуме» заявил директор по продажам инфраструктурной телекомкомпании «Атлас» Павел Колочкин.

Физической основой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) является кабель, состоящий из сотни оптических волокон. Магистральные линии обеспечивают связь на больших расстояниях — городских, междугородных и международных.

Колочкин отмечает, что загрузка магистральных сетей от Москвы до Улан-Удэ близка к 60-70%. 70% являются пределом комфортной эксплуатации ВОЛС. Оставшаяся часть емкости всегда держится в резерве на случай обрыва кабеля на параллельных направлениях.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в период с 2020 по 2030 год в России необходимо заменить свыше 400 тысяч км волоконно-оптического кабеля, срок службы которого превысил 20 лет. Компания оценивает протяженность магистральных ВОЛС крупных операторов на конец 2020 года более чем в 700 тысяч км.

Специалисты отмечают, что после истечения срока службы стекловолокно начинает мутнеть, а его передающие способности ухудшаются. В результате сигнал будет затухать, а пропуская способность ВОЛС упадет. Кроме того, сами кабели за эти годы устарели и не всегда совместимы с современным оборудованием.

Вместе с тем окончание срока гарантийного обслуживания кабелей вовсе не означает, что они тут же массово выйдут из строя. Это лишь увеличит вероятность роста локальных повреждений и затрат на обслуживание инфраструктуры.