Древнеегипетского фараона тайно похоронили в чужой гробнице

В царском некрополе в Танисе сделано открытие, заставляющее по-новому взглянуть на историю Древнего Египта. Археологи обнаружили доказательства того, что фараон Шешонк III был похоронен не в собственной гробнице, а в усыпальнице своего предшественника Осоркона II, что проливает свет на политические интриги и кризис власти во времена заката 22-й династии.

На протяжении десятилетий археологи, работающие в Танисе, ломали голову над одной загадкой. В глубине царской гробницы фараона Осоркона II покоился массивный гранитный саркофаг, лишенный каких-либо опознавательных знаков. На его поверхности не было ни имени, ни титулов, ни священных текстов — лишь гладкая, безмолвная поверхность, бросавшая вызов всем попыткам идентификации. Теперь, благодаря новому крупному открытию египетско-французской археологической миссии, эта многолетняя тайна наконец получила объяснение. Секретность не была случайной: фараон Шешонк III был намеренно и тайно погребен в усыпальнице своего предшественника, став жертвой политического решения, которое кардинально изменило последнюю главу правления 22-й династии Египта.

Ключом к разгадке стала находка, сделанная в северной камере погребального комплекса Осоркона II. Археологи обнаружили 225 статуэток ушебти — магических фигурок, которые, по верованиям древних египтян, должны были служить покойному в загробном мире. Все они несли четкое имя Шешонка III. Эти изящные фаянсовые фигурки, сохранившиеся в уплотненных слоях ила, лежали всего в нескольких шагах от того самого загадочного саркофага без надписей, который был обнаружен еще в 1939 году. Доктор Мохаммед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, охарактеризовал эту находку как «поворотный момент в нашем понимании королевского некрополя Таниса». Конфигурация расположения ушебти недвусмысленно свидетельствует о том, что Шешонк III был похоронен именно внутри гробницы Осоркона II, что опровергает десятилетия научных предположений и поднимает серьезные вопросы о причинах такого необычного захоронения.

Чтобы понять, почему могущественный фараон мог лишиться собственной гробницы, необходимо погрузиться в сложный политический контекст той эпохи. Шешонк III правил Египтом примерно с 825 по 773 год до нашей эры, во время одной из самых напряженных фаз Третьего переходного периода. Его правление проходило на фоне затяжного династического конфликта, когда соперничающие ветви царской семьи боролись за господство и легитимность. Египет был фактически разделен между конкурирующими центрами власти на севере и юге, создавая условия, при которых несколько царей могли править одновременно. Эта политическая раздробленность неуклонно ослабляла централизованную власть монархии, в то время как местные военные элиты и региональные правители приобретали все большее влияние. Несмотря на эти потрясения, Шешонку III удавалось сохранять контроль над Дельтой и спонсировать монументальное строительство в Танисе, включая возведение главных храмовых ворот. Однако его долгое 52-летнее правление не смогло предотвратить распад династии и не гарантировало безопасность его посмертного упокоения.

Новые данные свидетельствуют о том, что после смерти Шешонка III его первоначальная гробница могла быть узурпирована преемниками или политическими соперниками. Некоторые предметы, изначально связанные с его погребальным инвентарем, несут имя Шешонка IV — более позднего правителя, связанного с зарождающейся 23-й династией, что дополнительно подтверждает гипотезу о захвате гробницы. Этот сценарий хорошо согласуется с растущей среди египтологов гипотезой, согласно которой Шешонк III был перенесен в камеру Осоркона II как потому, что это место считалось безопасным, так и потому, что политические реалии сделали невозможным сохранение его собственной усыпальницы. Археолог Фредерик Пайродо подчеркивает, что статуэтки ушебти, разметка на стенах и пространственное расположение в совокупности образуют неопровержимые доказательства того, что Шешонк III был похоронен именно здесь.

Обнаруженные 225 ушебти, изготовленные из тонкого фаянса и украшенные четкими иероглифическими надписями с именем и титулами фараона, представляют собой не просто погребальный инвентарь, а важнейшее материальное доказательство, связывающее безымянный саркофаг с конкретной исторической личностью. Команда археологов также обнаружила ранее не документированные надписи, которые в настоящее время тщательно изучаются и, возможно, прольют дополнительный свет на то, было ли это перезахоронение экстренной мерой в условиях политической нестабильности или частью продуманной стратегии по защите царских останков. Танис, часто остающийся в тени более знаменитой Долины Царей, продолжает подтверждать свой статус одного из самых значимых археологических памятников Египта. Царские захоронения здесь, многие из которых были обнаружены практически нетронутыми, предоставляют бесценную информацию о погребальных обрядах Третьего переходного периода.