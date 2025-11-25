Начались продажи роутера Huawei с 3D-горой внутри

Компания Huawei представила маршрутизатор X3 Pro, позиционируемый как первый «арт-роутер» бренда. Устройство выделяется прозрачным корпусом со миниатюрной горой и адаптивной подсветкой, меняющейся в зависимости от времени суток, сообщает ITHome.

© Huawei

Роутер оснащается 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Совокупная теоретическая пропускная способность достигает 3570 Мбит/с. Устройство оснащено двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с с автоматическим переключением между режимами WAN и LAN, а также одним гигабитным портом. Дополнительный модуль имеет стандартный гигабитный разъем.

Huawei заявляет, что базовый блок обеспечивает покрытие до 90 кв. м, а при использовании дополнительного маршрутизатора зона действия расширяется до 120 кв. м. Конструкция включает шесть Wi-Fi-антенн, в том числе прозрачную антенну с микронной гравировкой.

Huawei X3 Pro оснащается фирменным процессором Lingxiao, четырьмя усилителями сигнала и модулем Wi-Fi 7+, что обеспечивает плавное переключение между диапазонами. Отдельное внимание уделено поддержке технологии Lingxiao PLC.

В числе дополнительных функций — двухдиапазонный роуминг, выделенный канал для IoT-устройств, родительский контроль, гостевая сеть, поддержка стандарта безопасности WPA3, система защиты Huawei HomeSec и активное охлаждение. Для геймеров предусмотрен режим Game Turbo с оптимизацией сетевого соединения для более чем 160 игр.

Стоимость Huawei Router X3 Pro составляет 1299 юаней (около 14,3 тыс. руб.).