Около Земли обнаружены загадочные зигзаги

Ученые впервые зафиксировали «зигзагообразные» структуры в магнитном поле Земли. Это явление ранее наблюдалось только на Солнце, сообщает sciencealert.com.

Физики Эмили Макдугалл и Мэтью Аргалл из Университета Нью-Гэмпшира обнаружили структуры в плазме, медленно вращающиеся и возвращающиеся в исходное положение. Как отмечается, такие движения приводят к зигзагообразным изгибам.

Анализ показал, что часть солнечной плазмы смешивается с земной, вызывая разрыв и повторное соединение магнитного поля. Это явление напоминает солнечные инверсии, но на Земле оно ранее не наблюдалось.

Исследование проводилось на данных миссии NASA «Многомасштабная магнитосферная обсерватория». Макдугалл и Аргалл считают, что их открытие поможет изучать солнечные явления без отправки аппаратов в экстремальные условия.

