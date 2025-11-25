Названы лучшие телевизоры стоимостью до 15 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех выгодных телевизоров, стоимость которых не превышает 15 тыс. руб.

© Xiaomi

Открывает список Xiaomi TV A 32 2025 за 14,4 тыс. руб., оснащенный 32-дюймовым DLED-экраном с разрешением HD и яркостью 220 нит, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio, ОС Android TV с поддержкой Android-приложений.

Следом идет TCL 32S5K, который за 13,6 тыс. руб. предлагает 32-дюймовый QLED-экран с разрешением Full HD, поддержкой HDR10 и яркостью 250 нит, стереодинамики мощностью 16 Вт и операционную систему Google TV. Среди прочего отмечается наличие трех режимов оптимизации изображения: игрового, спортивного и для фильмов.

Замыкает топ Tuvio 4K Ultra HD DLED Frameless 43, который выделяется среди всех моделей в подборке 43-дюймовой DLED-панелью с разрешением 4K UHD, поддержкой HDR10 и яркостью 300 нит, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus и предустановленной ОС Google TV. В России эта модель продается в среднем за 14,6 тыс. руб.