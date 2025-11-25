«Если тебя хвалит враг»: американцы «порадовались» полярной орбите РОС

«Если тебя хвалит враг — подумай, какую глупость ты совершил». Это выражение Августа Бебеля почему-то вспомнилось мне, когда я прочитал в журнале «Национальный интерес» (The National Interest) статью, название которой можно перевести так: «Как новая российская космическая станция может доминировать на Земле». Постараюсь объяснить, что же именно меня насторожило в этой публикации.

Напомню, пока мы не определились с наклонением орбиты нашей новой пилотируемой Российской орбитальной станции (РОС) и местом запуска пилотируемых кораблей к ней. Рассматриваются в основном два варианта — либо приполярная орбита с высоким наклонением, либо орбита как у существующей ныне Международной космической станции (МКС) — примерно 51 градус. И вдруг в США появляется статья, которая будто подталкивает нас к окончательному принятию решения о размещении РОС на полярной орбите.

Автором статьи является Брэндон Вайхерт - старший редактор по национальной безопасности в этом журнале. Скажем сначала об издании. Это выходящий с 1985 года два раза в месяц американский журнал о международной политике. Его печатная версия появляется один раз в два месяца. Считается, что журнал пророссийский. Хотя в отношении этого утверждения есть большие сомнения.

Что касается автора заинтересовавшей нас публикации, то он является старшим редактором по национальной безопасности в журнале The National Interest и старшим научным сотрудником Центра национальных интересов. Как известный аналитик, он консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публикуется во многих изданиях, автор ряда книг. То есть, это вполне серьёзный человек.

Так о чём же написал Брэндон Вайхерт? Он говорит, что новая российская космическая станция обеспечит Москве обзор жизненно важного стратегического региона. В статье написано, что Россия может обеспечить себе лидирующие позиции в космосе, запустив станцию, имеющую наклонение в 97 градусов. Такое размещение даст России беспрецедентный охват каждой точки Земли, в том числе обзор территорий Арктики и Антарктики.

Более того, автор считает, что новая модульная космическая станция на полярной орбите вписывается в давнее желание России усилить свои притязания как в Арктическом, так и в Антарктическом регионах. Строительство отдельной станции обеспечит России большую автономию. Кроме того, РОС будет способствовать научно-техническому развитию, национальной экономике и безопасности в гораздо большей степени, чем действующий российский сегмент МКС.

Автор делает вывод, что, разместив пилотируемую космическую станцию на полярной орбите, Россия со временем получит беспрецедентный охват каждой точки Земли. А это даст недостижимые сейчас возможности для разведывательных миссий и сбора информации. Он считает, что, в отличие от МКС, новая орбитальная станция вряд ли будет выполнять исключительно гражданские задачи.

Окончательно сражает такой вывод автора: сам факт того, что Москва говорит о столь скором создании своей пилотируемой станции, «должен стать настоящим тревожным звонком для Вашингтона, который, похоже, совершенно не осознаёт, что участвует в новой космической гонке, да ещё и в той, которую проигрывает».

Как опытный аналитик, Брэндон Вайхерт, конечно, знает о подробностях, имеющих отношение к нашему проекту РОС, и о которых не известно широкой публике. И он-то знает, что Америка не проигрывает в новой космической гонке. Во всяком случае, пока. Так почему же именно сейчас появилась хвалебная статья?

Ещё в конце сентября в СМИ появились две публикации, в которых, на основании не указанных источников в Роскосмосе, сообщалось о возможном изменении в проекте РОС. Вместо её строительства на полярной орбите, предполагается создавать её на орбите, по которой сейчас летает МКС, то есть, 51,6 град. Никаких опубликованных решений по этому вопросу до сих пор нет.

По всей видимости, автор публикации проявил заинтересованность в том, чтобы Роскосмос принял, наконец, окончательное решение по утверждению полярной орбиты. Возможно, именно сейчас будет подведён итог дискуссии на эту тему.

Хорошо ли это для нас? Споры пока не утихают. Большинство известных мне экспертов считают, что переход на орбиту с наклонением 51,6 градуса целесообразен только при осуществлении пилотируемых запусков не с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области, а как сейчас - с Байконура (Казахстан). Все непилотируемые полёты для строительства и обслуживания РОС можно вести с Восточного. Но если космонавты будут стартовать на орбиту 51,6 градусов с этого космодрома, то она будет, пожалуй, хуже приполярной по совокупности проблем и затрат.

Вот и напрашивается вывод, что американцам, конечно, было бы выгодно, чтобы мы втянулись, из соображений престижа, в разорительное и долгое строительство РОС на полярной орбите. И чтобы на создание и эксплуатацию действительно насущно необходимой нам космической техники у нас было как можно меньше средств. Возможно, потому нас и похвалил американский обозреватель.