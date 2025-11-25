Астрофизик рассказал, можно ли будет увидеть "комету инопланетян" в бинокль

Комету 3I/ATLAS нельзя будет увидеть при помощи бинокля или любительского телескопа даже во время максимального сближения с Землей, сказал сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

Астрофизик рассказал ТАСС, что 23 ноября расстояние между кометой и Землей продолжает уменьшаться и составит менее 270 миллионов километров 19 декабря.

Хотя по космическим меркам дистанция между землей и кометой будет сравнительно маленькой, увидеть ее можно будет только в очень сильные телескопы в обсерваториях.

3I/ATLAS - один из трех известных космических объектов, прилетевших в Солнечную систему из-за ее пределов. Существовала версия, что объект может иметь искусственное происхождение, хотя популярность данного предположения среди ученых была невысока.