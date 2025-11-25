Найдены неандертальцы, которые ели своих соседей

В бельгийской пещере Гойе обнаружены доказательства избирательного каннибализма среди некоторых неандертальских сообществ 41 000–45 000 лет назад. Об этом сообщает popsci.com.

Гойе — система пещер юго-восточнее Брюсселя, где гоминиды обитали с 120 000 до 4000 лет назад. Исследования изотопов, ДНК и радиоуглеродного анализа показали, что неандертальцы питались своими сородичами, привезенными из других мест. Следы разделки на костях указывают на практическую, а не ритуальную природу каннибализма.

Причины каннибальского поведения неясны, но предполагают связь с межгрупповыми конфликтами, территориальностью или особым отношением к чужакам.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Лейпцига (Германия) ученые нашли останки древнего производства, где, предположительно, изготавливали жир. Возраст этой фабрики, принадлежавшей неандертальцам, составляет примерно 125 тысяч лет.

Это открытие свидетельствует о том, что наши предки знали, как получать жир, и понимали его ценность для выживания, поскольку их диета была преимущественно мясной, что могло привести к белковому отравлению.