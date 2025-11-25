Qualcomm «убила» Arduino

Переписанными юристами Qualcomm обновленные условия использования Arduino вызывают озабоченность сообщества разработчиков. Они подозревают, что компания намерена уничтожит принципы открытого исходного кода, пишет 3dnews.ru.

Среди новых условий, по данным издания, интеграция данных с глобальной экосистемой Qualcomm, экспортный контроль, ограничения на использование искусственного интеллекта.

При этом новые условия использования платформы Arduino не дают разработчику никаких патентных лицензий. Это означает, что Qualcomm потенциально может заявить о правах на любые проекты, созданные с помощью Arduino.

«Ценность Arduino не в оборудовании. Их платы давно устарели. Их ценность — это стандарт. Arduino IDE — это язык общения для любителей электроники. Миллионы разработчиков учились на ней, даже если перешли на другое оборудование», — отмечается в статье.

Таким образом, сейчас юристы Qualcomm «просто внесли правовую неопределенность» в такую экосистему, заменить которую будет очень сложно. При этом только время покажет, являются ли действия Qualcomm ошибкой или стратегией. Если разъяснений не будет, то для многих разработчиков это станет сигналом к поиску альтернатив.

«Вопрос не в том, выживет ли сообщество разработчиков открытой электроники для хобби. Вопрос в том, выживет ли Arduino», — констатировало издание.

