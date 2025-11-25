Рынок цифровых подарков в Telegram достиг $292 млн

Рынок цифровых подарков Telegram Gifts за 11 месяцев 2025 года достиг годового объема продаж $292 млн, следует из подсчетов аналитиков Getgems на основе данных Dune. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

На ноябрь капитализация рынка Telegram Gifts оценивается в $128 млн, а число владельцев подарков превышает 2 млн человек с почти 9 млн цифровых объектов.

Как отмечают авторы исследования, культовые коллекции показывают значительный рост стоимости: например, минимальная цена предметов Plush Pepe выросла с $30 в декабре 2024 года до $9,7 тыс. в ноябре 2025 года. Отдельные сделки достигали рекордных $200 тыс.

Рост второй популярной коллекцией — Durov's Cap — составил 94 раза. В августе 2025 года подарки ко Дню Рождения Telegram были распроданы менее чем за три минуты на сумму свыше $11 млн.

На прошлой неделе Telegram продал на аукционе 29 тыс. виртуальных папах экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова по средней цене в 10 100 «звезд». В результате компания заработала 347,1 млн руб., подсчитали в ТАСС.

В январе 2025 года Telegram Gifts интегрировались с TON Blockchain, что позволило пользователям полностью контролировать свои цифровые активы. Подарки можно хранить в ончейн-кошельках, демонстрировать в профиле и пересылать другим пользователям без возможности управления со стороны Telegram или третьих лиц.