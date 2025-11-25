Новый телескоп NASA шокировал ученых

Космический телескоп НАСА «Нэнси Грейс Роман», запуск которого запланирован на 2026–2027 годы, превзойдет ожидания ученых. Он будет измерять сейсмические волны на более чем 300 000 красных гигантов. Эти волны помогут изучить свойства звезд и их планет, включая возраст, массу и состав, сообщает space.com.

Телескоп использует гравитационное микролинзирование для поиска экзопланет. Этот метод основан на искривлении света массивными объектами, что позволяет обнаруживать планеты. Он будет наблюдать за миллионами звезд в галактическом балдже, где находится сверхмассивная черная дыра «Стрелец А» (Sagittarius A*).

Астросейсмологические данные телескопа помогут определить возраст звезд и их эволюцию. Это, в свою очередь, даст представление о будущем планетных систем. Понимание свойств родительских звезд позволит астрономам лучше оценить условия для жизни на их планетах, пишут авторы материала.

«Нэнси Грейс Роман» также откроет новые возможности для изучения балджа (сфероидальное уплотнение из звезд в центре галактики). Он сможет обнаружить молодые звезды, которые ранее были невидимы из-за пыли. Это позволит лучше понять историю и химический состав центральной части Млечного Пути.