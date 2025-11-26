В Telegram появилась мошенническая схема с папахами Нурмагомедова

Новая мошенническая схема, эксплуатирующая недавно прошедший в Telegram аукцион цифровых подарков в виде папах экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, появилась в мессенджере, выяснил ТАСС. Судя по ее содержанию, целью в том числе являются русскоязычные люди.

© Соцсети

Рассылка (возможно, массовая) идет с не так давно зарегистрированного не в РФ аккаунта. Он пересылает сообщение от бота, содержащее призыв "жать на бесплатное колесо" и забирать свою папаху", если "прошел мимо нового аукциона папах". Этот текст дублируется на английском. В сообщение встроена инлайн-кнопка (кнопка со ссылкой).

Вероятно, таким образом крадутся аккаунты в Telegram, сообщила в ответ на запрос ТАСС старший контент-аналитик в "Лаборатории Касперского" Ольга Алтухова. Ссылка ведет на мини-приложение в мессенджере, имитирующее форму авторизации - введенные там данные уходят мошенникам.

Инфоповодом с аукционом и папахами мошенники будут пользоваться в ближайшие дни, предупредил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании "Солар" Александр Вураско. Он подтвердил, что в Telegram уже появились каналы и группы, эксплуатирующие этот повод и "предлагающие призы за совершение тех или иных действий".