ChatGPT научили помогать выбирать подарки к праздникам

Компания OpenAI представила новую функцию для чат-бота ChatGPT, предназначенную для помощи в выборе товаров и праздничных подарков. Система способна создавать персонализированные покупательские гиды, анализируя запросы пользователей и проводя глубокий поиск по интернет-магазинам. Об этом сообщает издание MacRumors.

При получении вопроса, связанного с покупками, ChatGPT автоматически активирует режим исследования, задавая уточняющие вопросы и учитывая контекст предыдущих диалогов. Новая функция особенно эффективна в таких категориях, как электроника, косметика, товары для дома, кухонная техника и спортивные товары, где предлагает сравнения характеристик, анализ компромиссов между моделями и рекомендации на основе актуальных данных.

Для начала работы пользователи могут либо задать соответствующий вопрос, либо выбрать опцию «shopping research» в меню. В процессе исследования открывается визуальный интерфейс, где можно корректировать параметры поиска. Пока для совершения покупки требуется переход на сайт ритейлера, но в будущем станет доступно автоматическое оформление заказов через функцию Instant Checkout.

Функция уже доступна зарегистрированным пользователям всех тарифных планов — от Free до Pro. В преддверии праздничного сезона OpenAI временно сняла ограничения на использование инструмента, чтобы упростить процесс выбора подарков.