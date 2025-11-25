Ученые определились, где скрывается жизнь на Марсе

На Марсе обнаружены гигантские «карстовые» пещеры в долине Гебруса, образовавшиеся в результате растворения карбонатных и сульфатных пород слабокислотными водами. Эти пещеры считаются лучшими местами для поиска биосигнатур, сообщает The Astrophysical Journal Letters.

Пещеры освещаются восемью световыми «люками» диаметром от десятков до более чем 100 метров, которые формируются при обрушении поверхности в пустоты. В отличие от лавовых труб, пещеры долины Гебруса не связаны с вулканической активностью, а образовались в древних водоемах, говорится в материале.

Ученые использовали данные различных марсианских миссий для подтверждения карстового происхождения пещер. Карстовые пещеры на Марсе — редкое явление, встречающееся только в регионах с необходимыми осадочными и гидрологическими условиями.

Подчеркивается, что высота сводов пещер составляет от нескольких десятков до более чем 100 метров, и подземные полости могут достигать десятков метров в глубину. Карстовые пещеры идеально подходят для сохранения древних биосигнатур благодаря стабильному микроклимату и защите от экстремальных условий на поверхности Марса.

Исследование пещер затруднено из-за окружающих скал, но возможно с использованием роботов-вездеходов, скалолазов или летательных аппаратов. Каменная оболочка пещер может защитить будущих колонистов от радиации и пылевых бурь.