Xiaomi представила мощные Poco F8 Pro и F8 Ultra с сабвуфером Bose

Xiaomi представила флагманские смартфоны Poco F8 Pro и F8 Ultra, в которых сделан упор на высокую производительность, автономность и сотрудничестве с Bose, участвовавшей в настройке аудиосистем новинок. Об этом сообщает GSMArena.

© Poco

Poco F8 Pro оснащается прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2510х1156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор, дополненный телеобъективом на 50 Мп и ультраширокоугольным объективом с разрешением 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило 20 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6210 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и реверсивной зарядки.

Модель получила стереодинамики Bose, сертификации Hi-Res и поддержку Dolby Atmos, защищенный по стандарту IP68 корпус, а также поддержку eSIM. Цена версии 12/256 ГБ составляет €650 (около 59,1 тыс. руб.).

Флагманский Poco F8 Ultra оснащен более производительным и актуальным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и сопроцессором VisionBoost D8 для улучшения изображения. Диагональ AMOLED-экрана составляет 6,9 дюйма, разрешение — 2608х1200 пикселей, частота обновления — 120 Гц, пиковая яркость — до 3500 нит.

Основная камера на 50 Мп дополнена 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом и ультраширокоугольным объективом на 50 Мп, а селфи-камера получила датчик на 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч, поддерживаются проводная зарядка 100 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт и реверсивная до 22,5 Вт.

Аудиосистема выполнена в формате 2.1 с отдельным сабвуфером с настройкой от Bose. Смартфон также получил защиту IP68 и поддержку eSIM. Стоимость версии 12/256 ГБ стартует от €830 (около 75,5 тыс. руб.).

Обе модели оснащены системой жидкостного охлаждения и работают под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.0.