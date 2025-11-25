Маск ударил по фабрикам троллей

Американские медиа уже давно отмечают, что социальная сеть X (ранее известная как Twitter) является основной платформой для проведения кампаний, направленных на влияние на политику США со стороны иностранных государств. Власти различных стран, включая Россию, неоднократно обвинялись в создании так называемых «ферм троллей». Введение новой функции «Об этом аккаунте» показало, что многие провокационные профили связаны с зарубежными странами, передает издание The Verge.

Подчеркивается, что аккаунты, продвигающие президента США Дональда Трампа, зарегистрированы в Африке, Восточной Европе и Бангладеш. Группа аккаунтов, позиционирующих себя как «независимые женщины, поддерживающие Трампа», оказалась базирующейся в Таиланде. После внедрения функции X удалила информацию о местоположении аккаунтов и разместила предупреждения о возможных манипуляциях.

Как отмечается, активация функции привела к значительному росту числа разоблачений фальшивых аккаунтов, что, в свою очередь, повысило политическую активность пользователей в различных странах мира.

