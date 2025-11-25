Что будет с ценами на технику перед Новым годом

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко предупредил, что обещания магазинов о скидках и акциях в декабре могут оказаться маркетинговыми хитростями. По его мнению, несмотря на наличие традиционных скидок, цены на электронику и бытовую технику могут колебаться значительно сильнее обычного.

В частности, ближе к концу года возможны резкие скачки стоимости техники вследствие проблем с логистикой, повышения себестоимости продукции и изменений в законодательстве. Так, внедрение нового технологического сбора с января 2026 года способно вызвать рост цен уже в декабре.

Однако эксперт отметил, что некоторые товары действительно становятся дешевле, особенно ближе к началу следующего года. Именно тогда продавцы стараются освободиться от складских запасов, предлагая покупателям реальные скидки.

— В декабре цена на популярные модели может вырасти, магазины иногда искусственно завышают стоимость перед акциями, а в январе часто бывают реальные скидки при снижении спроса, — заявил экономист.

Щербаченко посоветовал покупателям проявлять осторожность и внимательность, отслеживая динамику цен и сравнивая предложения разных продавцов, сообщает Life.ru.

Цены на отдельные товары, включая продукты и технику, будут только увеличиваться в преддверии Нового года. Заведующий кафедрой экономической теории и методологии ИНЭК ННГУ Александр Золотов рассказал о том, что лучше приобрести уже сейчас.