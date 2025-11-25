Samsung решила сделать свои смартфоны умнее за счет стороннего ИИ

Компания Samsung намерена модернизировать своего голосового помощника Bixby, интегрировав в него технологии искусственного интеллекта (ИИ) от Perplexity. Согласно данным инсайдеров, это преобразование ожидает пользователей в предстоящей линейке смартфонов Galaxy S26. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Samsung

В обновленной архитектуре обязанности будут разделены: Bixby сохранит за собой выполнение базовых on-device задач, таких как изменение настроек и управление системными функциями, в то время как сложные запросы, требующие аналитического мышления и генеративного подхода, будут перенаправляться моделям Perplexity. Эта стратегия повторяет подход Apple, которая комбинирует собственные ондевайс-модели с возможностями ChatGPT для решения продвинутых задач.

Решение Samsung о партнерстве с Perplexity выглядит особенно показательным на фоне существующего тесного альянса с Google, чьи модели Gemini уже глубоко интегрированы в интерфейс One UI. Этот шаг свидетельствует о стремлении корейского гиганта диверсифицировать пул используемых ИИ-решений, не ограничиваясь экосистемой одного партнера.

Параллельно с этим Apple также развивает мультимодельную стратегию для Siri. Сообщается, что для обработки сложных операций, таких как суммирование и многоэтапное планирование, компания будет задействовать Google Gemini, продолжая инвестировать в разработку собственных облачных моделей для сложных задач, релиз которых может состояться уже в 2026 году.