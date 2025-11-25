Мессенджер МАХ стал доступен пользователям Astra Linux

Мессенджер MAX и российская операционная система (ОС) Astra Linux подтвердили совместимость. Возможность скачать МАХ появилась у миллионов пользователей, в том числе сотрудников медицинских и образовательных учреждений, госкорпораций и министерств. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

По результатам тестирования совместимости разработчиками был выпущен сертификат, доказывающий безопасное использование мессенджера на устройствах под управлением российской ОС.

В 2024 году ОС Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем. Аудитория MАХ в ноябре превысила 55 миллионов пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, а приложение включено в реестр российского ПО.

Ранее мессенджер подтвердил совместимость с российской мобильной операционной системой "Аврора". Скачать МАХ на устройство можно в магазине приложений RuStore.