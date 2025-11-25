Как холодная погода влияет на аккумулятор смартфона

Специалист по информационной безопасности группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал в беседе с RT, что делать, если телефон быстро разряжается на холоде.

«При -15...-25 °С, характерных для большинства регионов России в зимний период, устройство ёмкостью 5000 мАч может демонстрировать остаток заряда 10—15% уже через 40—60 минут нахождения на открытом воздухе, хотя после возвращения в тёплое помещение индикатор нередко восстанавливается до 35—45%», — объяснил эксперт.

По его словам, данное явление не является признаком неисправности аккумулятора и не сокращает его ресурс при соблюдении правил эксплуатации.

«Современные контроллеры питания намеренно снижают выдаваемую мощность, чтобы предотвратить необратимую деградацию химических компонентов и избежать резкого падения напряжения ниже критического уровня 2,7—2,8 В», — добавил специалист.

Отмечается, что после пребывания на морозе устройство необходимо прогревать постепенно в помещении с комнатной температурой, избегая резких перепадов, которые могут привести к образованию конденсата внутри корпуса и последующему окислению контактов.

«Соблюдение этой рекомендации позволяет сохранить до 80—90% полезной ёмкости аккумулятора в зимних условиях и существенно продлить общий срок службы батареи», — заключил Истомин.

Ранее россиянам рассказали, как проверить камеру ноутбука на наличие слежки.