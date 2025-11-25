Эксперт объяснил, получится ли сейчас сэкономить при покупке смартфона

Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин разъяснил в беседе с RT, получится ли сейчас сэкономить при покупке смартфона или ноутбука.

«В ноябре скидки на электронику действительно есть. Наибольшее количество скидок идёт на премиальную технику. Не на всю, но очень часто это так. Премиальные товары год к году упали на 30% — это всё, что дороже 75 тыс. рублей, если про смартфоны говорить», — рассказал эксперт.

Он отметил, что с ноутбуками наблюдается такая же тенденция.

«И действительно, сейчас, в ноябре, я думаю, в декабре, можно будет какое-то количество денег сэкономить на этом. Но цены растут в любом исчислении: рублёвом, долларовом, в юанях, как угодно, поэтому рост цен будет продолжаться. В этом году цены в среднем на электронику и бытовую технику выросли на 20% в рублях, в будущем году они вырастут так же», — подчеркнул собеседник RT.

Муртазин объяснил, что это приводит к падению продаж.

«Рынок упал в этом году в штуках, по смартфонам, например, на 20%, по ноутбукам — так же, а в деньгах чуть меньше — на 12%», — добавил он.

По его мнению, причина заключается в том, что средняя цена устройств всё-таки подрастает, хотя при этом люди стали рациональными, отказываются от покупки дорогих устройств, переходят на средний сегмент.

Ранее россиянам назвали продукты, которые можно купить сейчас к Новому году.