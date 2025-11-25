Boeing и NASA решили испытать космическую капсулу Starliner без астронавтов

Компания Boeing и НАСА заявили о своем решении не отправлять астронавтов на следующий полет космического корабля Starliner.

© NASA/Boeing

Вместо этого компания проведет тестовую миссию с грузом, чтобы подтвердить надежность системы и устранить все технические риски.

Причины решения

Решение последовало спустя восемь месяцев после возвращения первого экипажа Starliner на Землю на борту SpaceX. Летчики-испытатели НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс успешно пристыковали капсулу к Международной космической станции в 2024 году, но многочисленные неполадки потребовали пустого возврата. Астронавты провели на станции более девяти месяцев, что стало неожиданным испытанием как для них, так и для инженеров НАСА

Основная проблема касалась двигательной системы капсулы Starliner. Инженеры выявили сбои в программном обеспечении и электронных системах управления, которые могли привести к непредсказуемым маневрам капсулы на орбите. Чтобы гарантировать безопасность экипажа, НАСА решило сначала проверить корабль в грузовой миссии, оценить работу всех систем и только после этого допустить полет с людьми на борту.

Планы на будущее

Следующий рейс Starliner с грузом к МКС запланирован не ранее апреля 2026 года, после тщательной сертификации. Если миссия пройдет успешно, три оставшихся полета Starliner будут использоваться для доставки экипажей до вывода станции из эксплуатации в 2030 году.

«НАСА и Boeing продолжают тщательно тестировать двигательную систему Starliner в рамках подготовки к двум потенциальным полетам в следующем году», — заявил руководитель коммерческой пилотируемой программы НАСА Стив Стич.

Контекст программы

Контракты на доставку астронавтов на орбиту Boeing и SpaceX заключили в 2014 году, через три года после завершения программы космических челноков. Boeing получил 4,2 млрд долларов, SpaceX — 2,6 млрд. Первая пилотируемая миссия SpaceX состоялась в 2020 году, а летом 2025 года компания провела уже 12-й запуск экипажа.

Starliner — это капсула нового поколения с автоматической системой стыковки и резервными механизмами для аварийного возвращения. Текущие проблемы показали, что сложные системы требуют тщательного тестирования и поэтапного внедрения. Boeing подчеркивает, что безопасность экипажа — главный приоритет, и готовится к новым испытаниям.

Отложенный полет Starliner демонстрирует, что НАСА и Boeing ставят на первое место надежность и безопасность, даже если это задерживает пилотируемые миссии. Теперь фокус программы направлен на подтверждение работы всех систем и подготовку к регулярной эксплуатации в будущем.