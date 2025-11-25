Ноутбуки Apple начинают скрипеть через пару недель использования

Пользователь форума Reddit пожаловался, что его новый MacBook Pro с чипом M5 начал издавать скрипящие звуки при открытии крышки и легком нажатии на корпус. Проблема появилась всего через три недели после покупки, сообщает портал iXBT.

© Apple

По словам пользователя, источником шума выступают шарниры дисплея и зона подставки для рук. Несмотря на наличие расширенной гарантии AppleCare+, обращения в два фирменных магазина Apple не привели к замене или ремонту устройства. Сотрудники сервисных центров, как утверждает пользователь, не зафиксировали технических неисправностей и охарактеризовали звук как результат трения металлических элементов корпуса, назвав это нормой.

Также владельцу ноутбука сообщили, что замена устройства нецелесообразна из-за риска «циклических обменов», если новый экземпляр будет обладать схожими характеристиками.

Некоторые пользователи форума рекомендовали пострадавшему дождаться естественной притирки шарниров, допускающей снижение шума со временем, при условии, что проблема не будет прогрессировать.