Искусственный интеллект научился предсказывать землетрясения

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии разработали инструмент прогнозирования землетрясений, основанный на искусственном интеллекте. Исследование показало, что он способен предсказать риск повторных толчков через несколько секунд после первого толчка.

Данные для обучения программы собрали в сейсмически активных регионах. Это Калифорния, Новая Зеландия, Италия, Япония и Греция. Команда проанализировала способность модели выдавать прогнозы о риске повторных толчков в течение 24 часов после землетрясения магнитудой 4 и выше. Затем результаты сравнили с моделью ETAS, которая в настоящее время используется в Италии, Новой Зеландии и США.

Оба типа моделей показали схожую точность. Но для вычислений ETAS требовалось несколько часов или даже дней. Искусственный интеллект выдавал гораздо более быстрый результат, сообщает Earth, Planets and Space.

Ученые отметили, что сейчас машинное обучение задействуют при разработке каталогов землетрясений с высоким разрешением. ИИ позволяет отслеживать сейсмическую активность практически в режиме реального времени. Авторы подчеркнули, что модели расширяют возможности мониторинга и понимания сейсмических кризисов. Быстрые прогнозы позволят принимать оперативные решения об общественной безопасности и ликвидации последствий катастроф.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект нашел следы самой древней жизни на Земле. Они сохранились в породах возрастом 3,№ миллиарда лет. Ученые выразили надежду, что ИИ поможет искать признаки жизни в материалах с других планет, в частности, с Марса.