Археологи нашли во Франции редкий погребальный инвентарь

Во Франции археологи нашли бюстум, где сохранился погребальный инвентарь. Он находится в Ламонзи‑Сен‑Мартен.

Здесь были найдены сосуд с сигиллатой, выполненной в I–II веках н. э., монеты ассев и сестерции, конские удила, небольшие мелкие полиэдрические и ромбовидные кристаллы, украшавшие когда-то ювелирный предмет, а также золотые листы, проволоки и каплевидные элементы.

Большой интерес археологов вызвало кольцо с инталией, на котором сохранилась гравировка «Allallé». Ученые пока не установили, что означает надпись, но предположительно, это имя покойного.

Также здесь нашли браслет из витой золотой ленты с кольцевой застёжкой, подвеску, которую дарили подросткам в качестве оберега.

Сейчас ученые планируют найти некрополь, к которому относится бюстум.

