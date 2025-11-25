Обнаружена самая далекая и древняя черная дыра

Астрономы с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили самую удаленную сверхмассивную черную дыру из когда-либо виденных. Гигантский объект расположен в галактике GHZ2. Ученые отметили, что видят его таким, каким он был через 350 миллионов лет после Большого Взрыва.

Наблюдения проводили с помощью спектрографа ближнего и среднего инфракрасного диапазона. Эти приборы охватывают широкий диапазон длин волн и могут обнаруживать ультрафиолетовые и оптические лучи, испускаемые далекой галактикой.

Галактика GHZ2 существовала в то время, когда Вселенная была чрезвычайно молодой. У сверхмассивной черной дыры было сравнительно мало времени для активного роста. Вопрос, что позволило ей набрать такую большую массу за короткий промежуток времени, остается открытым, отметили авторы научной работы из Техасского университета в Остине.

За последние годы астрономы открыли несколько очень древних галактик. Но GHZ2 отличается от них наличием очень интенсивных эмиссионных линий. Это яркие полосы света, испускаемые атомами или ионами, когда их электроны испускают энергию. Эти линии позволяют лучше понять процессы, происходящие внутри галактики.

Так, ученые выявили излучение от трижды ионизированного углерода — атомов углерода, потерявших три электрона. Для их образования требуется чрезвычайно интенсивное поле излучения, которое вряд ли могут обеспечить одни только звезды. Можно сделать вывод, что в галактике находится интенсивно питающаяся черная дыра.

Ученые планируют провести дополнительные наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы получить спектры линий излучения с более высоким разрешением. Также они намерены задействовать телескоп ALMA, которому доступны спектральные линии в дальнем инфракрасном диапазоне, сообщает Live Science.

