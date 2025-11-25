Apple пригрозила Индии штрафами из-за России

Корпорация Apple ужесточила контроль за дистрибьюторами в Индии на фоне массового незаконного вывоза новых смартфонов, преимущественно в Россию. Об этом сообщает издание Times of India (ToI).

ToI пишет, что официальные распространители продукции Apple направили розничным сетям письма с предупреждением о высоких штрафах и блокировке дилерских кодов в случае активации iPhone, особенно новейшей 17-й серии, с использованием иностранных SIM-карт в течение 90 дней после покупки.

Эта мера стала ответом на кризис параллельного экспорта, когда крупные партии устройств, предназначенных для индийского рынка, перенаправляются в другие регионы, включая РФ, Африку и Ближний Восток. Объем неофициальных поставок оценивается в 3-5% от общего экспорта iPhone из Индии, причем почти половина из них приходится на Россию, где Apple официально приостановила деятельность.

Ситуация привела к дефициту популярных моделей на внутреннем рынке, в частности базовых версий iPhone 17 с памятью 256 и 512 ГБ.

Розничные продавцы оспаривают справедливость новых правил, указывая, что проблема касается всех каналов сбыта, включая крупные сети и онлайн-платформы. По оценкам Ассоциации мобильных ритейлеров Индии, ежемесячно нелегально экспортируются миллионы аппаратов, что приводит к нецелевому использованию налоговых льгот, предназначенных для местных потребителей.