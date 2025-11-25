Россиян предупредили о повышении цен на компьютеры

Розничные цены на компьютерную технику в России вырастут примерно на 10% в начале 2026 года по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на отраслевые источники.

Основной причиной предстоящего подорожания стал беспрецедентный рост стоимости оперативной памяти на мировом рынке. Согласно данным The Commercial Times, с начала 2025 года по третий квартал цены на чипы памяти увеличились более чем на 170%. Например, стоимость комплекта модулей DDR5 возросла с $125 в сентябре до $250 в ноябре, а компания Samsung в сентябре повысила цены на отдельные категории чипов на 60%.

Эксперты связывают эту динамику с глобальным бумом спроса на серверное оборудование для искусственного интеллекта (ИИ). Производители переориентируются на выпуск современных чипов для дата-центров, что создает дефицит и рост цен на модули предыдущих поколений, используемые в потребительской технике.

Вендоры уже начали открыто предупреждать потребителей о росте цен на готовую электронику. В частности, на прошлой неделе об этом заявил президент Xiaomi Лу Вейбинг.