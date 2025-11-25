На МКС выведут 14-е поколение космических мух

На Международной космической станции выведут 14-е поколение космических мух. Предки этих насекомых также родились в космосе. Эксперимент проведут 27 ноября — 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирину Огневу.

© NASA

Биоспутник «Бион-М» №2 совершил успешную посадку в сентябре 2025 года. На его борту находились мыши, мухи-дрозофилы, растения и микроорганизмы. С тех пор прошло уже около двух месяцев, и уже 12 — 13-е поколения этой линии отправятся в космический полет. Живой груз доставят на МКС на корабле «Союз МС-28».

Возвращение запланировано на 9 декабря. После этого ученые получат 14-е поколение космической династии.

Старт корабля «Союз МС-28» к МКС состоится в четверг, 27 ноября. В основной экипаж вошли россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс. Им предстоит провести на станции 242 дня.

Корабль «Союз МС-27», которому предстоит вернуться 9 декабря, прибыл на станцию 8 апреля. На нем прилетели россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонни Ким.

Сообщалось, что 24 ноября ракету с кораблем «Союз МС-28» вывезли на стартовый стол Байконура. Россиянам предстоит провести более 40 научных экспериментов. Также у них запланированы два выхода в открытый космос: в апреле и в июне.