Рассекречена стоимость первого складного iPhone

Первый складной iPhone от Apple, выход которого ожидается в следующем году, может стать самым дорогим устройством в линейке. Согласно отчету аналитической компании Fubon Research, ориентировочная стоимость новинки составит $2399 (примерно 188 тыс. руб. по курсу на 25 ноября 2025 года, – «Газета.Ru»), что значительно превышает текущие ценовые ориентиры рынка. Об этом сообщает 9to5Mac.

Такой прогноз основан на анализе цепочки поставок и традиционно высоких наценок Apple. Если он подтвердится, складной iPhone окажется почти вдвое дороже флагманского iPhone 17 Pro Max, который оценивается в $1199 (94 тыс. руб.). Предполагаемая цена также существенно превышает стоимость основных конкурентов: Samsung Galaxy Z Fold7 ($1999 или 157 тыс. руб.) и Pixel 10 Pro Fold ($1799 или 141 тыс. руб.).

Высокая стоимость может повлиять на позиционирование устройства на рынке. По мнению экспертов, компания может использовать для новинки название iPhone Ultra, чтобы подчеркнуть ее премиальный статус и технологическую продвинутость. Технологические особенности новинки, включая возможное отсутствие складки на экране, также могут повлиять на формирование итоговой цены.

Официальные характеристики и стоимость устройства станут известны после его презентации, запланированной на следующий год.