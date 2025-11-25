Ученый рассказал об особой ценности «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS имеет высокую значимость для исследователей на Земле, отметил в беседе с aif.ru астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

Астроном сообщил, что объекты из космоса, находящиеся на огромных расстояниях от Земли, представляют огромную ценность для науки. Они содержат информацию о других звездных системах.

Также изучение этих объектов позволяет ученым понять, как формируются планетные системы вокруг далеких звезд на протяжении всей истории нашей галактики. Это помогает определить, насколько их химический состав похож на наш, а также какие физические и химические процессы происходили там в прошлом, подчеркнул собеседник издания.

Он заявил, что сейчас у специалистов нет новой информации об этом объекте. Ждать новых изменений и событий стоит в ближайшие 3-4 месяца, полагает эксперт.

Ранее специалисты NASA установили природу космического объекта 3I/ATLAS, который некоторые исследователи рассматривали как потенциальный корабль пришельцев. Как отмечалось, речь идет именно о комете. И это достоверная информация, уточнили ученые. Они заявили, что очень хотят найти признаки жизни во Вселенной, однако утверждать, что это неопознанный летающий объект, абсолютно точно нельзя.