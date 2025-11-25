Китайские смартфоны и Samsung сравнили по качеству портретной съемки

Эксперт YouTube-канала "ЧЕСТНЫЙ БЛОГ" продемонстрировал, как в разных условиях делают снимки четыре камерофона: Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X300 Pro, Huawei Pura 80 Ultra, Honor Magic 8 Pro.

© YouTube/ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Первым делом сравнивались три китайских смартфона. По детализации в помещении снимки на основную камеру получаются примерно одинаковыми, но чуть чётче всё равно на Huawei. Что касается сверхширика, то Huawei справлялся хуже всех, а лучше остальных был Vivo.

При использовании телевика в дневное время самая естественная картинка получается на Vivo, а самая обработанная - на Honor. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Если сравнивать китайские камерофоны с Samsung, то на S25 Ultra фото получаются самые блеклые. Также у него меньше всего деталей по сравнению с остальными флагманами. Из остальных "китайцев" все по качеству выдают плюс-минус одинаковую картинку.