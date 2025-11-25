WhatsApp перестал корректно работать в российском регионе

WhatsApp* перестал корректно работать в Новосибирской области, следует из данных платформы Downdetector, которая отслеживает работу мессенджеров.

По России поступило более 180 жалоб, среди лидеров — жители Новосибирской области. Также сбои были в Хакасии, ЯНАО, Красноярском крае, Томской и Омской области.

Россияне пожаловались на работу мобильного приложения, доставку оповещений и сообщений, длительную загрузку и отправку сообщений.

Ранее в пресс-службе MAX заявили RT, что сервис блокирует доступ в мессенджер через вредоносные сторонние приложения, чтобы оградить пользователей от мошенников.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.