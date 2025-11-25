Необычный Sony Xperia 10 VII протестировали в России

На YouTube-канале Quke.ru рассказали подробно о новом смартфоне от Sony - Xperia 10 VII.

© YouTube/Quke.ru

В комплекте, кроме Sony Xperia 10 VII, нет ничего. Даже провод для зарядки вам придётся покупать самостоятельно.

Отличительная особенность этой модели - прорезиненный пластик на задней панели. За счёт этого смартфон можно носить без чехла, да и ощущается он так, будто уже идёт в чехле.

Влагозащита у Xperia 10 VII по стандарту IP68, качество сборки прекрасное. Есть также разъём для наушников, поддержка карты памяти.

Один из серьёзных минусов смартфона - большие рамки. При этом дисплей у него с частотой обновления 120 Гц, яркий и отзывчивый.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Аккумулятор у Sony на 5000 мА*ч. Зарядки в комплекте нет, но поддерживается блок питания с максимальной мощностью 30 Вт. Заряжается смартфон примерно 2 часа. В режиме 60 Гц его хватает где-то на два дня при среднем использовании, при 120 Гц - на один день.

Конфигурация у Xperia 10 VII всего одна: на 8/128 ГБ. Процессор стоит на нём Snapdragon 6 Gen 3.

Из камер на задней панели стоят 50 МП основная и 13 МП ультраширик. Селфи-модуль - на 8 МП. Видео на фронталку можно записывать только в 1080р, на основную - в 4К. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Sony - смартфоны "на своей волне". Сравнивать их с китайскими нет смысла, потому что они проиграют по всему. Xperia 10 VII - телефон хороший. У него есть влагозащита, неплохая автономность, нормальные производительность и камеры. Если вам не нужен камерофон или игровой смартфон, то можете приобрести Sony: вы получите довольно надёжное устройство.