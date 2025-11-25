Apple возмутила новая функция Android-смартфонов

Корпорация Apple захотела заблокировать функцию обмена файлами между iPhone и Android-смартфонами. Об этом в своем аккаунте в X заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман.

В конце ноября компания Google добавила в Android-смартфоны функцию Quick Share. Она позволяет делиться файлами с телефонами на iOS — при этом на стороне iPhone данные передаются через закрытую систему AirDrop, которую в Google удалось взломать. Гурман выяснил, что в Apple возмутились новой функцией Android.

Специалист сообщил, что в Apple резко негативно оценили запуск Quick Share, которая позволяет обойти ограничения iOS. Однако, по словам Марка Гурмана, корпорацию Тима Кука «загнали в угол»: Apple хочет заблокировать новую функцию, но боится реакции регуляторов Европейского союза (ЕС) и не хочет связываться с европейскими чиновниками.

Колумнист Bloomberg разъяснил, что годами Google давила на Apple — в частности, требовала открытия фирменного мессенджера iMessage. Также в последние годы Европейская комиссия (ЕК) стала особенно активной. В 2023 году Apple была вынуждена под влиянием чиновников отказаться от порта Lightning в пользу универсального USB-C на iPhone. Однако Марк Гурман полагает, что Apple все же пойдет на риск и заблокирует Quick Share.

