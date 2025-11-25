Названы главные функции iOS 27

Корпорация Apple намерена добавить в iOS новые функции искусственного интеллекта (ИИ) и улучшить качество операционной системы (ОС). Об этом сообщает Bloomberg.

Инсайдер Марк Гурман рассказал, что в следующей версии iOS почти не окажется важных нововведений. По его информации, Apple сосредоточится на улучшении качества работы и увеличении производительности, а не на добавлении новых функций. Специалист отметил, что в этом плане iOS 27 будет похожа на mac OS X Snow Leopard, которая вышла в 2009 году.

Тем не менее, какие-то новые опции операционная система должна получить. Главными Марк Гурман назвал сервисы ИИ — фирменная нейросеть распространится и на другие встроенные в iOS приложения. Также появится платная подписка на сервис Apple Health+, который будет предлагать медицинские рекомендации на основе собранных данных.

В заключение Гурман отметил, что акцент на улучшении качества вместо новых функций будет применим и к macOS 27 — ОС для компьютеров Mac. Анонс iOS 27 и других систем ожидается в середине 2026 года, выпуск — осенью.

Ранее стало известно, что скорость интернета в iPhone 17 оказалась на 40 процентов выше, чем в других смартфонах Apple. Эксперты Ookla заявили, что это произошло из-за нового модема N1.