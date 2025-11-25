Amazon начал тестирование спутникового интернета для бизнеса

Amazon приступила к предварительному тестированию спутникового интернета Amazon Leo для ограниченного круга корпоративных клиентов. Полноценный запуск сервиса для широкой публики планируется в следующем году. Уже началась отгрузка пользовательских терминалов компаниям.

Новый сервис должен обеспечить доступ в интернет через группировку из более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите. Однако сейчас у Amazon запущено менее 200 аппаратов, тогда как у основного конкурента Starlink от SpaceX на орбите находится уже свыше 9000 спутников.

Для тестирования предлагается антенна Amazon Leo Ultra с максимальной скоростью загрузки 1 Гбит/с и отдачи 400 Мбит/с.

Среди партнеров проекта значатся JetBlue Airways и австралийский оператор NBN Co.