Amazon вложит $50 млрд в ИИ для правительства США

Amazon объявил о планах инвестировать до 50 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютеров для государственных нужд США. Проект предусматривает строительство центров обработки данных с повышенной мощностью для облачных сервисов AWS.

Инфраструктура будет размещена в специализированных регионах с разным уровнем защиты: AWS Top Secret, AWS Secret и AWS GovCloud. Добавочная мощность составит 1,3 гигаватта, что эквивалентно энергопотреблению 750 тысяч американских домохозяйств. Запуск объектов запланирован на 2026 год.

Госдарственные учреждения получат доступ к комплексу сервисов, включая Amazon SageMaker для обучения моделей, Amazon Bedrock для развертывания систем ИИ и базовые модели Amazon Nova и Anthropic Claude. Инвестиции направлены на преодоление технологических ограничений и снижение затрат при внедрении ИИ в госсекторе.