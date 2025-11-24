Власти Новой Зеландии включили в список на истребление диких кошек

© Department of Conservation

Власти Новой Зеландии дополнили список животных, подлежащих истреблению на территории государства. В перечень решили внести диких кошек, рассказал журналистам The Guardian министр охраны природы страны Тама Потака.

По данным газеты, в Новой Зеландии обитает порядка 2,5 млн диких кошек. Вес некоторых особей может составлять 7 кг, длина — около метра. Они уничтожают краснокнижных животных, птиц в огромных количествах.

Министр уточнил, что Новая Зеландия намерена искоренить одичавших кошек к 2050 году. Он добавил, что эта идея выдвигалась 10 лет назад, но от нее отказались на фоне резких протестов защитников природы.

«Чтобы увеличить биоразнообразие, увеличить привлекательность страны для туристов, мы должны избавиться от некоторых из этих убийц», — пояснил Потака.

Журналисты заметили, что власти в рамках программы ведут скоординированную борьбу против внесенных в список хищников, таких, как хорьки, горностаи, ласки, крысы и опоссумы.

Диких кошек тоже уничтожали в ряде регионов, теперь охоту на них будут вести повсеместно, пояснили авторы статьи.