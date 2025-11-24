Стало известно, сколько будет стоить первый складной iPhone

Первый складной iPhone будет стоить $2399 (189,4 тыс. рублей). Это на $400 (31,5 тыс. рублей) больше, чем предполагалось ранее, пишет портал «Код Дурова» со ссылкой на исследование Fubon Research.

По данным портала, аналитики проекта проанализировали данные рынка, приняли во внимание цены на модели других брендов. Так, Samsung Galaxy Z Fold7 стоит $1999 (157,7 тыс. рублей), а Google Pixel 10 Pro Fold — $1799 (141,9 тыс. рублей).

Эксперты предположили, что новый гаджет получит название iPhone Ultra. Название обусловлено тем, что в устройстве используются передовые технологии и продвинутые решения.

Цена в $2400 позиционирует складной iPhone как устройство премиум-класса. Apple традиционно устанавливает более высокие цены на свою продукцию по сравнению с конкурентами, констатировали исследователи.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовит покупателей к новому ценовому рубежу — iPhone за $2 тыс. (157,8 тыс. рублей).