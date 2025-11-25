Оценена вероятность прекращения поставок iPhone в Россию

Apple не может полностью ограничить продажи iPhone в России, считает эксперт в IT и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он прокомментировал сообщения о борьбе компании с «серыми» схемами поставок. По словам Геллера, российские продавцы сотрудничают с множеством зарубежных поставщиков, и отследить их сложно.

Вероятность прекращения поставок iPhone в Россию крайне низка, считает IT-эксперт. Даже если Apple решит серьезно заняться этим вопросом, она сможет лишь создать временные трудности, которые будут актуальны в периоды больших праздников, таких как Новый год и 8 Марта. В остальное время спрос на устройства есть, но он более спокойный, и его можно удовлетворить. Российские продавцы закупают iPhone в странах с наиболее выгодными ценами по соотношению валют. В зависимости от рыночной ситуации и времени года страны-поставщики могут меняться, отметил Геллер.

Эксперт подчеркнул, что если Apple решит применять штрафы, то это должно касаться не только Индии, но и других стран, таких как ОАЭ, Китай и Южная Корея. По его мнению, существует множество источников для поставок iPhone, и Apple не сможет полностью контролировать этот процесс, передает News.ru.

Геллер также отметил, что не совсем понятно, кто будет проверять, какие телефоны продаются в России. У главного офиса Apple должны быть конкретные идентификаторы (ID) для каждого iPhone, чтобы их можно было блокировать. Однако логистика такой проверки представляется сложной, и маловероятно, что кто-то будет заниматься этим всерьез. Поэтому, по мнению эксперта, пути поставок перестроятся, как это уже происходило без санкций.

Напомним, ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что вероятность того, что в России введут ограничения в работе устройств корпорации Apple на iOS.