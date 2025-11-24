Стало известно о «космическом ударе» России по США
США проигрывают России новую космическую гонку, которая уже началась. Такое мнение выразил старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Вайхерт.
Таким образом Вайхерт прокомментировал планы «Роскосмоса» по запуску четырех основных модулей для новой космической станции. По мнению редактора, это решение знаменует новый виток космической гонки. При этом Вашингтон, по словам Вайхерта, еще не осознает начала этой гонки, а также того, что США отстают в ней от Москвы.
«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», — заявил он.
Помимо этого Вайхерт добавил, что желание России построить собственную космическую станцию указывает на значительные изменения в космической стратегии России.
«В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. <…> Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России», — добавил он.