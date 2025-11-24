Россия нанесла «космический удар» по США

США проигрывают России новую космическую гонку, которая уже началась. Такое мнение выразил старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Вайхерт.

Таким образом Вайхерт прокомментировал планы «Роскосмоса» по запуску четырех основных модулей для новой космической станции. По мнению редактора, это решение знаменует новый виток космической гонки. При этом Вашингтон, по словам Вайхерта, еще не осознает начала этой гонки, а также того, что США отстают в ней от Москвы.

«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», — заявил он.

Помимо этого Вайхерт добавил, что желание России построить собственную космическую станцию указывает на значительные изменения в космической стратегии России.